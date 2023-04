Corsan se desfilia da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento

A Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) informou que decidiu por sua desfiliação da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento (Aesbe) e que irá pleitear ingresso na Associação e Sindicato Nacional das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto (Abcon Sindcon). A Sabesp e a Copasa, empresas de saneamento de São Paulo e de Minas Gerais, respectivamente já anunciaram desfiliação à Aesbe.

Os movimentos acontecem depois de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinar dois decretos que atualizam a regulamentação do Marco Legal do Saneamento. Com as alterações, o governo federal abre caminho para que estatais estaduais continuem operando os serviços de água e esgoto sem licitação, por meio dos chamados contratos de programa - quebrando um dos fundamentos da lei sancionada em 2020.

Ao pedir a desfiliação da Aesbe, a Sabesp, por exemplo, afirmou que associação é alinhada a instrumentos políticos e contraria a necessária segurança jurídica para o setor, sendo incoerente com o avanço do saneamento no Brasil. Segundo comunicado do governo paulista, a Sabesp "preza pela eficiência e governança para proporcionar investimentos em saneamento, sejam privados ou públicos".

A nova regulamentação também recebeu críticas das empresas privadas por mudar regras que foram estabelecidas na lei, o que pode gerar insegurança jurídica e travar os investimentos no setor. Hoje, o saneamento é prestado em sua maioria por empresas públicas estaduais. O objetivo do novo marco é justamente aumentar a concorrência e melhorar a qualidade da infraestrutura.

No caso da Corsan, o controle da empresa foi leiloado ao final do ano passado pelo governo gaúcho. A vencedora do certame foi a empresa Aegea, ofertando um lance de cerca de R$ 4,1 bilhões. No entanto, o contrato de transferência ainda não foi assinado, pois é tema de discussão de ações movidas no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS), Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e Tribunal de Contas do Estado (TCE).

