Gilberto Petry integra a chapa para a eleição da CNI como Vice-Presidente Executivo

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), Gilberto Porcello Petry, integra como vice-presidente executivo a chapa única apresentada para as eleições da Diretoria e do Conselho Fiscal da Confederação Nacional da Indústria (CNI). O candidato à presidência será o atual presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), Antonio Ricardo Alvarez Alban. O vice-presidente da Fiergs, Gilberto Ribeiro, também integra a chapa como Diretor.A eleição para o quadriênio 2023-2027 ocorre no próximo dia 3 de maio.