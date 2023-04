Conceitos de ESG estão no DNA da alemã Stihl, há 50 anos no Brasil

Há 50 anos no Brasil, a versão verde e amarela da alemã Stihl aplica desde sempre os conceitos de valorização do meio ambiente, da sociedade e de governança, agora globalmente vestidos na sigla ESG. Com essas referências de gestão empresarial sólida, cuidado com a natureza e investimento em pessoas, a empresa, com sede em São Leopoldo, consolida seu status junto ao grupo, que tem unidades em sete países ao redor do mundo. Os exemplos da STIHL Ferramentas Motorizadas foram apresentados ao público da reunião-almoço Tá na Mesa, da Federasul, nesta quarta-feira (5), pelo presidente, Cláudio Guenther.

Durante cerca de duas horas, o empresário falou sobre critérios, métodos, metas, mercado brasileiro, sustentabilidade e, por diversas vezes, enfatizou a atenção dada aos funcionários e seus familiares. “Não tenham medo de investir em pessoas. Para mudar o mundo, invista nas pessoas, em educação. Procuramos estimular nossos quadros à qualificação e ao desenvolvimento pessoal e profissional. Valorizamos o que nossas pesquisas internas mostram. O funcionário, no anonimato, desabafa e nos ajuda a melhorar para ele e para os resultados da empresa”, afirmou.

Não a toa, a despeito de um cenário de diminuição nas vendas nos últimos meses, como efeito da estiagem e da conjuntura econômica nacional, a Stihl está revendo estratégias para não demitir. A opção é pelo escalonamento de férias, mesmo para quem ainda não tenha direito ao benefício, e redução da produção, para adequar à demanda menor. “Não pensamos em reduzir a equipe. Vamos nos ajustar à necessidade, que é pontual. Crises vêm e vão. Momentos ruins vêm e vão. Agora não vai ser diferente”, destacou Guenther.

Nessa esteira, a unidade brasileira, em São Leopoldo (RS), que tem o menor volume de produção entre todas do grupo no mundo, desenvolve planos próprios de gestão que, aprovados pela matriz, são colocados em prática e alicerçam resultados como o reconhecimento da empresa como a mais lembrada e a preferida na categoria Ferramentas Motorizadas na pesquisa Marcas de Quem Decide 2023, do Jornal do Comércio. Pela qualificação da equipe, a empresa, com 3,6 mil funcionários, exporta mão de obra e coloca pessoas em cargos valorizados no grupo. No ano passado, três profissionais foram para a Alemanha para ocupar postos de gerência, enquanto outro assumiu a presidência de uma empresa adquirida pelo grupo nos Estados Unidos.

Para obter esse nível de Excelência, a Stihl investe em cursos a distância e presenciais, apoia o aumento do número de mulheres em postos estratégicos, prepara seus funcionários e a família para a aposentadoria e desenvolve dezenas de outras ações de acolhimento e valorização. “Se a família vai bem, o funcionário vai trabalhar e render melhor. Com essas e outras medidas, estamos há anos na lista de melhores empresas para trabalhar aqui no Brasil. Mas fazemos tudo isso sem perder nosso foco no crescimento da participação no mercado, no aumento da satisfação do cliente, em ter as pessoas em primeiro lugar e em desenvolver mais ações de ESG, tendo a transição energética como desafio”, contou Guenter.

Nesse sentido, a Stihl decidiu que até 2030, metade de seus produtos serão movidos a bateria. Atualmente, eles são fabricados para funcionar a gasolina, energia elétrica por cabo e já uma parcela a bateria. A decisão reforça a política ESG, diante de sua preocupação com o meio ambiente e a emissão de gases de sua unidade de produção em São Leopoldo. Segundo o empresário, nenhuma atividade poluente deve ser tolerada. E essa política de governança rígida, cobrada de cada loja, é inegociável. O cumprimento de todas as normas ambientais e obrigações sociais precisa ser seguido à risca.

Por outro lado, Guenther entende que alguns aspectos emperram o crescimento econômico do Brasil. A indefinição sobre uma reforma tributária eficiente e justa, a cobrança excessiva de órgãos fiscalizadores que procuram primeiro atacar as falhas das empresas, em vez de auxiliar na busca de soluções, bem como a insegurança jurídica, atuam contra a entrada de novos investimentos no País. “A Stihl tem aprovados R$ 1,4 bilhão para serem investidos até o final deste ano no Brasil, o que corresponde a quase a metade do que faturamos em 2022. Mas fazemos isso por teimosia, pois é difícil incentivar aportes aqui ante outras opções muito mais favoráveis”, avaliou o empresário.