Dólar recua com ADP fraco e Campos Neto no foco

Agência Estado

O dólar recua na manhã desta quarta-feira (5) diante da queda dos retornos dos Treasuries e do dólar, que chegaram a subir mais cedo no exterior, e de comentários do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em evento do Bradesco BBR.Campos Neto afirmou que para quem tinha perspectiva de risco para trajetória da dívida, isso foi eliminado. "O arcabouço elimina risco de cauda", afirmou. "Reconhecemos o esforço do ministro Haddad (Fernando, da Fazenda) e equipe." Ele enfatizou que não existe relação mecânica entre fiscal e política monetária e que, para o BC, importante é trabalhar sobre sistema de metas.Lá fora, o dólar virou para o lado negativo ante moedas rivais, mas sobe ainda frente algumas divisas emergentes ligadas a commodities, como peso mexicano e peso chileno, entre outras.Os retornos dos Treasuries bateram mínimas no dia, o que também ocorreu com o dólar frente ao iene, após relatório da ADP nos Estados Unidos, que mostrou geração de vagas de 145 mil vagas no setor privado em março no país, abaixo da previsão de 210 mil dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal. O dado amplia cautela por risco de recessão no país e corrobora para manutenção de juros pelo Federal Reserve na próxima reunião, em maio, segundo um operador de cambio.Às 9h25 desta quarta, o dólar à vista caía 0,40%, a R$ 5,0618.