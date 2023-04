Semana Santa no RS deve comercializar 2,5 milhões de toneladas de pescado

O Rio Grande do Sul deve comercializar perto de 2,5 milhões de toneladas de pescado na Semana Santa deste ano, conforme levantamento realizado pela Emater/RS-Ascar. Ao todo, são projetados 4.041 eventos de comercialização, sendo realizadas 1.615 feiras em propriedades rurais, em 223 logradouros e 162 feiras em pesque-pague.

Os números se referem aos 407 dos 497 municípios gaúchos que respondem à pesquisa, que também registrou a intenção de venda de pescado em 1.307 residências de pescadores, 389 locais na beira da praia e 111 locais em beiras de rios. O extensionista João Alfredo Sampaio, zootecnista e assistente técnico estadual da Emater/RS-Ascar, responsável pela elaboração do relatório, destaca que há ainda 216 ambulantes, e os que chamamos de outros locais de comercialização, que somam 241, e incluem peixarias, mercados e outros estabelecimentos.

Sampaio ressalta, ao destacar a venda antecipada seus peixes por falta de água em seus açudes que, avaliando os resultados de 2022, em relação ao previsto para este ano, a quantidade estimada de venda de pescado deve reduzir em 843.646 kg, em decorrência de estiagem nos últimos três anos. Para o extensionista, isso abasteceu o mercado e tornou o consumo de pescado mais atrativo para os consumidores, reflexo também da elevação dos preços das carnes bovina, suína e de aves, pela conjuntura econômica.

Os valores médios de comercialização, R$ 19,49 neste ano e R$ 21,16 em 2022, são resultado da média aritmética ponderada de cada produto oferecido aos consumidores nas feiras. Esta informação mistura as diferentes espécies e cortes comercializados. “Seu objetivo apenas é criar um algoritmo que evidencie o comportamento de preços”, avalia Sampaio.



Ijuí, Porto Alegre, Santa Rosa e Lajeado são as regiões com maior expectativa de comercialização, sendo as espécies mais comercializadas a carpa capim inteira, tilápia inteira, tilápia filé e carpa capim eviscerada.



Sampaio lembra ainda que as projeções de venda serão atualizadas após a realização das feiras, e afirma que então será possível ter a confirmação dessas expectativas.