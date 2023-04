Jornalistas gaúchos recebem hoje homenagem da ARI

Promovida pela Associação Riogrande de Imprensa (ARI), acontece hoje a 5ª edição da Medalha Alberto André, distinção que visa homenagear jornalistas que são destaques das suas áreas e que possuem significativa contribuição para o jornalismo. Serão agraciados 11 profissionais, que foram escolhidos pelos diretores da associação e seus conselheiros. Entre eles, está a colunista do Jornal do Comércio Patricia Knebel. O encontro será realizado às 19h no salão nobre da associação.

Patricia é colunista de Tecnologia e Inovação do JC, e idealizadora do blog Mercado Digital e da série Mentes Transformadoras. Leadership Innovation pelo MIT Professional Education. Autora de diversos livros, entre eles, "Dos grãos aos chips: a história da tecnologia e da inovação no Rio Grande do Sul", finalista do Prêmio Jabuti. Recebeu por nove vezes a distinção de Jornalista Destaque do Ano em Tecnologia.

Participou de missões internacionais para conhecer ecossistemas globais de inovação, como o de New York City e o Vale do Silício, na Califórnia (EUA), em organizações como Stanford University, IDEO, Linkedin, AirBnb. Recebeu o prêmio ARI de Jornalismo em 2020 pela reportagem "Pandemia desnuda a desigualdade tecnológica do ensino do Brasil."