BRDE tem resultado histórico com R$ 446,6 milhões de lucro líquido em 2022

mais de R$ 4,4 bilhões em novos investimentos



O desempenho superou em 67,5% ao registrado no ano anterior em termos nominais (R$ 266,6 milhões), consequência do aumento nas operações de crédito, baixa inadimplência (menos de 1%) e na evolução da carteira de operações de crédito, composta por 39,2 mil clientes ativos. Os números consolidados foram divulgados na última semana, com a publicação das demonstrações financeiras do banco em 2022.



No Rio Grande do Sul, banco fechou 2022 com a marca de R$ 1,57 bi

O banco fechou 2022 com a marca de R$ 1,575 bilhão em financiamentos para empresas, cooperativas e prefeituras gaúchas, crescimento de 10,3% diante do total contratado em 2021 (R$ 1,428 bi). No acumulado dos últimos quatro anos, o volume nominal de investimentos no RS financiados pelo BRDE ultrapassou a marca de R$ 4,6 bilhões.



O número de contratos realizados ao longo de 2022 registrou crescimento ainda mais expressivo. Em especial por conta do programa Juro Zero RS, houve um salto de 166% de um ano para o outro, passando de 2.676 para 7.199 operações no Estado. Deste volume, o programa correspondeu a 5.523 financiamentos realizados para empresas de pequeno porte e Micro Empreendedores Individuais (MEI´s), alcançando R$ 169,6 milhões de crédito apenas através do BRDE.



O setor da indústria de transformação, o que considera também as agroindústrias, novamente fechou com os maiores volumes em termos de novos investimentos. Foram R$ 581,4 milhões em crédito, algo próximo de 48% acima do registrado no período anterior (R$ 391,2 milhões). Apenas para linhas de crédito focadas nas cooperativas agroindustriais foram mais de R$ 444 milhões em operações no período.



Mas considerando todos os demais segmentos da cadeia do agronegócio e sua importância ao desenvolvimento regional, os financiamentos do BRDE para cooperativas, produtores rurais, vinícolas e demais empresas ligadas ao setor chegaram a R$ 1,03 bilhão no Rio Grande do Sul. Essa soma considera também, além dos valores destinados às agroindústrias, projetos de armazenagem, irrigação, agricultura de baixo carbono, entre outras linhas de financiamento voltados a quem produz no campo.