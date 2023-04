Calçados Bibi cresce 27,4% nas exportações em 2022

Com recorde histórico de faturamento em 2022, a Calçados Bibi obteve bons números também com as exportações. Se comparado com 2021, os envios de produtos para o exterior teve uma alta de 27,4% no ano passado. Com presença em mais de 60 países nos cinco continentes e cerca de 22% dos 2,6 milhões de pares de calçados produzidos em Parobé (RS) e Cruz das Almas (BA) destinados para a exportação, a empresa prevê um incremento de faturamento em dólares de 17,5% em 2023. “Atuamos como exportadores desde os anos 70. De lá para cá muita coisa mudou. Com a nossa expertise, principalmente, junto aos fornecedores, conseguimos levar os produtos da Bibi para mais países e mais pessoas, além de iniciar o projeto de expansão com aberturas de lojas exclusivas da marca. Hoje, estamos presentes em quatro países da América Latina com pretensão de abrir operações na América Central e Europa. Todas essas iniciativas nos permitem fidelizar ainda mais a marca fora do solo brasileiro”, comenta Andrea Kohlrausch, presidente da empresa.Para a Bibi, os principais diferenciais competitivos para a exportação englobam o alinhamento com as tendências da moda mundial, as tecnologias relacionadas ao conforto e bem-estar da criança, além de uma cadeia de suprimentos altamente qualificada. Outra questão importante é a proximidade aos mercados de alto consumo. Por exemplo, o Grupo participa de diversas rodadas de negócios e eventos, principalmente, na Europa com objetivo de estreitar o relacionamento com os clientes, apresentar as coleções e obter novas frentes em territórios onde não está presente. Em 2023, a empresa já participou de feiras de negócios em Milão e Riva del Garda, na Itália. “Com base na atuação do setor calçadista como um todo, destaco a expertise na produção de calçados brasileiros, já que várias marcas estão se reinventando e apostando em tecnologias de ponta e o alinhamento com as principais tendências do mercado. E, mais especificamente falando sobre a Bibi, já somos reconhecidos pela inovação nos produtos e pelo desenvolvimento de calçados que promovem o crescimento natural e saudável do pé da criança”, finaliza a presidente.