Crianças da ONG Renascer da Esperança participarão de evento de Páscoa na Vila Roubadinhas

ONG Renascer da Esperança Vila Roubadinhas Os jovens atendidos pelaparticiparão do projeto Páscoa Feliz, que levará cerca de 200 crianças e adolescentes para um evento com música, oficinas, gastronomia e atividades diversas na, localizada no bairro Auxiliadora. A atividade ocorrerá das 14h às 17h desta terça-feira (4).

Aberto ao público, o evento conta com o apoio de toda a comunidade, que está convidada a participar e a contribuir por meio de doações de qualquer valor, que cairão diretamente na conta da ONG. A chave PIX é o CNPJ 01.684.953/0001-89.

O dinheiro arrecadado será destinado para as crianças como forma de vouchers para que eles possam consumir o que quiserem na Vila Roubadinhas, nas 14 operações gastronômicas — as marcas irão abrir mão de seu lucro e cobrarão apenas o valor do custo no dia.



Segundo a empresária Laura Bier, uma das sócias do Vila Roubadinhas, organizadora do evento e embaixadora da ONG, que ajuda há mais de 10 anos, a proposta é oferecer um dia inesquecível às crianças, em um ambiente diferente e ainda com ações educacionais. Empreendedores e profissionais que tenham negócios, em qualquer tipo de segmento, estão convidados a participar com pequenas oficinas para as crianças. Além disso, os jovens irão se divertir com um show da banda Samba Tri.