Rio Grande do Sul tem quase 2 mil vagas em concursos

A semana se inicia com 1.964 vagas em concursos públicos no Rio Grande do Sul. Com salários que chegam a R$ 12,5 mil, as oportunidades são para todos os níveis de escolaridade. Destaque para a seleção o pleito da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, que seleciona técnicos administrativos e analistas processuais.

Nesta semana, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) abriu inscrições com 4.382 vagas e a formação de cadastro reserva para jovens aprendizes no Programa de Aprendizagem em cursos de Assistente Administrativo ou Logística. Para o RS, são mais de 300 postos com lotação em diversas localidades gaúchas. Interessados podem se candidatar até 21 de abril e não será cobrada taxa de participação.