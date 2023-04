Cadastra ingressa na lista das empresas que mais crescem nas Américas

fundada em Porto Alegre em 2000 com atuação global em serviços de tecnologia, estratégia, marketing e data & analytics, ingressou pela primeira vez na lista das empresas que mais crescem nas Américas da Financial Times 2023 (The Americas' Fastest Growing Companies 2023). Promovida pelo jornal norte-americano Financial Times a partir de uma pesquisa realizada pela empresa de dados Statista Inc., a lista, em sua quarta edição, visa elencar as 500 empresas nas Américas que alcançaram o maior crescimento em sua receita composta anual entre 2018 e 2021. Cadastra , empresacom atuação global em serviços de tecnologia, estratégia, marketing e data & analytics, ingressou pela primeira vez na lista das empresas que mais crescem nas Américas da(The Americas' Fastest Growing Companies 2023). Promovida pelo jornal norte-americano Financial Times a partir de uma pesquisa realizada pela empresa de dados Statista Inc., a lista, em sua quarta edição, visa elencar as 500 empresas nas Américas que alcançaram o maior crescimento em sua receita composta anual entre 2018 e 2021.

Os dados foram coletados por meio de pesquisa documental em fontes oficiais, como demonstrativos financeiros públicos, sites de relações com investidores ou relatórios anuais. Em 20 países, mais de 7.000 empresas foram examinadas.

Com um crescimento predominantemente orgânico de 136% na receita e uma taxa de crescimento anual composto de 33% entre 2018 e 2021, a Cadastra estreou na 322ª posição da lista (categoria Management Consulting), sendo a segunda marca brasileira melhor posicionada. O período coincide com o desenvolvimento e implantação de um plano estratégico de crescimento orgânico e inorgânico até 2025.

“A pesquisa capturou um momento de virada aqui na Cadastra.

Ao mesmo tempo que os negócios digitais tiveram um boom com a pandemia, ampliamos nosso leque de soluções ofertadas e adotamos um posicionamento de empresa multidisciplinar especializada com foco em eficiência de negócios que trouxe resultados rápidos. Esse reconhecimento do Financial Times referenda a relevância do que fizemos e não apenas no Brasil”, afirma Thiago Bacchin, CEO e fundador da Cadastra.

De 2018 a 2021, a Cadastra investiu no fortalecimento de áreas internas como marketing, novos negócios, recursos humanos e planejamento estratégico, trazendo executivos experientes do mercado. Reforçou também sua oferta de consultoria de negócios para apoiar os clientes, tanto B2C como B2B, a navegarem na economia digital, além de agregar novas capabilities ao seu já amplo portfólio.

Outra linha de expansão é a internacionalização. Esse processo começou pela experiência acumulada no trabalho com marcas multinacionais na América Latina e entrou em uma segunda e mais definitiva fase com a abertura de um escritório em Londres em 2018. Desde então, a Cadastra desenvolveu mais de 20 projetos na Europa, África e Ásia.

“Continuamos nesta trajetória de crescimento acelerado, agora alavancados também por estratégias inorgânicas. Nos últimos meses, adquirimos três empresas de forma consecutiva expandido de forma muito significativa nossa presença e operação na Europa e América Latina e consolidando capabilities em implantação e execução de e-commerce e data analytics”, finaliza Bacchin.