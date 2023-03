Estado aprova incentivos de R$ 79,2 milhões entre Fundopem e Proedi

Na reunião realizada nesta sexta-feira (31), o Grupo de Apoio Técnico (Gate) confirmou mais incentivos para o Estado em 2023. O montante dos investimentos divide-se entre o Fundo Operação Empresa do Estado do Rio Grande do Sul (Fundopem) e o Programa Estadual de Desenvolvimento Industrial (Proedi). São nove projetos aprovados pelo Fundopem com o valor de R$ 77,9 milhões que podem gerar 45 empregos. Já o Proedi, soma um projeto e R$ 1,3 milhão que devem gerar 24 novos postos de trabalho.A Tramontina Madeiras S.A destaca-se entre os projetos do Fundopem. Localizada no município de Encruzilhada do Sul, no Vale do Rio Pardo, a empresa pretende investir o total de R$ 21,2 milhões na expansão de sua categoria de Madeira, Celulose e Móveis. A companhia prevê também a geração de 16 vagas de emprego.Já no Proedi, a AC Portas e Madeiras Beneficiadas ficam no distrito industrial de Viamão, vai receber o aporte financeiro de R$ 1,3 milhão com a projeção de 24 novos postos de trabalho.O secretário de Desenvolvimento Econômico do RS, Ernani Polo, destacou que esses incentivos são de extrema importância para o Estado. "O Fundopem tem essa força de atrair novos investimentos e gerar mais emprego e renda no Rio Grande do Sul, tornando o Estado mais competitivo", conclui Polo.É um incentivo destinado ao setor industrial e compreende duas modalidades: tradicional, que corresponde a financiamento de parte do ICMS incremental com posterior abatimento do valor da parcela; e Express, que é a utilização direta do benefício por meio de crédito fiscal presumido mensal.O Proedi é um programa que possibilita a implantação ou expansão de indústrias a partir da aquisição de terrenos e áreas nos Distritos Industriais pertencentes ao Estado a preços subsidiados, que podem atingir até 90% de abatimento, como forma de incentivo financeiro.Primeiro trimestre totalizou R$ 1,23 bilhão em projetosOs três primeiros meses de 2023 aprovaram 36 projetos que somaram R$ 1,23 bilhão em investimentos com previsão de 1.438 novos empregos no Rio Grande do Sul. As empresas beneficiadas são de diversos segmentos, entre eles metal mecânico, químico, alimentos, madeira, leites e derivados, vitivinicultura, plásticos, bebidas, grãos, biocombustível, calçados, implementos rodoviários e vidros.O Fundopem aprovou 33 projetos, gerando R$ 1,18 bilhão em investimentos e 1.133 postos de trabalho. O Proedi aprovou três projetos, com R$ 51,84 milhões em investimentos e 305 vagas de emprego.