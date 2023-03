Parque do Caracol terá ingresso a R$ 1 para crianças durante o mês de abril

“Páscoa no Parque do Caracol” tem ingressos a R$ 1,00 para crianças entre 6 e 11 anos. Parque do Caracol , em Canela, realiza durante o mês de abril uma promoção especial para o público infantil. A campanhatempara

O parque terá decoração temática e atividades para as crianças com distribuição de chocolate e maquiagem artística no dia 8 de abril, sábado, das 10h às 12h. “A Páscoa é uma das datas mais importantes para Canela e região, movimentando milhares de turistas, por isso nossa iniciativa de proporcionar o acesso das crianças ao Parque do Caracol com ingresso simbólico, incentivando toda a família a visitar o parque”, explica o gerente geral Rafael Silveira.



O ingresso promocional no valor de R$ 1,00 é válido para crianças entre 6 e 11 anos na compra do combo que inclui ingresso para acessar o parque e acesso ao Observatório Panorâmico. A promoção é para vendas online no site oficial www.parquecaracol.com.br ou na bilheteria do parque.

Serviço:

Endereço: Rodovia RS 466, km 0, s/n - Caracol, Canela - RS, 95680-000



Rodovia RS 466, km 0, s/n - Caracol, Canela - RS, 95680-000 Funcionamento: Todos os dias, das 9h às 17h30 (última entrada até 17h)



Todos os dias, das 9h às 17h30 (última entrada até 17h) Ingressos: adulto R$ 75



adulto R$ 75 Isenção:



- Pessoas nascidas ou moradoras de Canela mediante documentação comprobatória

- Cadeirantes

- Guias de turismo inscritos na Cadastur

- Crianças até 5 anos

Meia-entrada (R$ 37):

- Pessoas nascidas ou moradoras de Gramado mediante documentação comprobatória

- Pessoas acima de 60 anos, mediante a apresentação de documento oficial com foto, conforme artigo 23 da lei 10.741/2003

- Crianças (de 6 a 11 anos), mediante a apresentação de documento oficial com foto

- Estudantes, mediante a apresentação de carteira de estudante, conforme 2º do art. 1º da Lei nº12.933, de 2013

- PcD e Acompanhante, mediante a apresentação de laudo médico e/ou documento oficial com foto