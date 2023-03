Assembleias da Certel aprovam distribuição de R$ 35 milhões aos associados

A Certel apresentou aos seus associados os resultados conquistados em 2022. Através de seis assembleias microrregionais, nos dias 8, 10, 13, 15, 16 e 17 de março, foram contempladas as microrregiões de Taquara, Sério, Salvador do Sul, Marques de Souza, Lajeado e Teutônia. Nesta quinta-feira (30), houve ainda a assembleia geral ordinária com os delegados cooperativos, em Teutônia.

Englobando todos os seus negócios, a Cooperativa alcançou um resultado de R$ 43 milhões, dos quais, considerando-se as deduções estatutárias, R$ 35 milhões ficaram à disposição das assembleias. O presidente da Certel, Erineo José Hennemann, destacou os investimentos em geração e distribuição de energia, considerando-os uma necessidade para o futuro da Cooperativa. Ele disse que só existe desenvolvimento se houver energia confiável e citou também a transformação de energia mono ou bifásica em trifásica, em parceria com o Programa Energia Forte no Campo, como essencial.

Também enfatizou a tarifa de energia 30% mais barata, em comparação a outras distribuidoras. “Tudo isso, somado ao excelente atendimento oferecido também em nossas lojas e na indústria de artefatos de cimento, torna a Certel um ícone em qualidade, sempre com muito respeito e credibilidade”, pontuou.

A previsão de R$ 72,6 milhões em investimentos para 2023 foi apresentada pelo vice-presidente, Daniel Luis Sechi.

A Certel Energia deverá investir R$ 19,6 milhões, com foco em redes de distribuição, subestações e sistemas de medição. Já a Certel prevê investimentos de mais de R$ 53 milhões, englobando geração, varejo e indústria de artefatos de cimento. “Este plano de investimentos é muito importante para a continuidade do sucesso da Certel. São melhorias constantes que necessitamos para oferecer um atendimento cada vez mais humano, eficiente e coeso”, afirmou.

O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis foram detalhados pelo superintendente, Ilvo Edgar Poersch, que enalteceu os resultados obtidos em 2022, "um dos melhores anos da história da Cooperativa". Segundo ele, os investimentos futuros estarão concentrados em geração de energia, principalmente, na instalação das próximas hidrelétricas, a Vale do Leite, com 6,4 MW de potência instalada, no Rio Forqueta, entre Pouso Novo e Coqueiro Baixo, e Bom Retiro, com 35,18 MW, no Rio Taquari, entre Cruzeiro do Sul e Bom Retiro do Sul. “Quanto mais energia própria tivermos melhor será nosso atendimento à forte demanda pelo insumo, e mais barato e acessível ele será”, relatou.