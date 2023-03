Bolsas da Ásia fecham em alta, após 2º dia de ganhos em NY e PMIs chineses

Agência Estado

As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta sexta-feira (31) após Wall Street acumular ganhos pelo segundo pregão seguido e dados de atividade - conhecidos como PMIs - indicarem que a China segue em recuperação.Liderando o movimento na Ásia, o índice sul-coreano Kospi avançou 0,97% em Seul, a 2.476,86 pontos, enquanto o japonês Nikkei subiu 0,93% em Tóquio, a 28.041,48 pontos, o Hang Seng registrou ganho de 0,45% em Hong Kong, a 20.400,11 pontos, e o Taiex mostrou leve alta de 0,12% em Taiwan, a 15.868,06 pontos.Na China continental, o Xangai Composto subiu 0,36%, a 3.272,86 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,78%, a 2.124,76 pontos.Na quinta-feira, as bolsas de Nova York ficaram no azul pelo segundo dia consecutivo, com ganhos liderados por ações de tecnologia, à medida que preocupações sobre o setor bancário dos EUA e da Europa diminuíram.Já os últimos PMIs oficiais da China agradaram. O industrial caiu para 51,9 em março, mas ficou acima das expectativas, com a manufatura se expandindo pelo terceiro mês seguido, enquanto o de serviços avançou para 56,9 neste mês. Nos últimos dias, haviam surgido dúvidas sobre o ritmo de recuperação da economia chinesa, após balanços corporativos decepcionantes e um fraco desempenho do lucro industrial no primeiro bimestre.Na Oceania, a bolsa australiana subiu pela quinta sessão consecutiva hoje, com alta de 0,78% do S&P/ASX 200, a 7.177,80 pontos.Nesta sexta-feira, investidores da Ásia e do Pacifico, assim como de outras partes do mundo, vão acompanhar uma série de dados econômicos dos EUA, incluindo números sobre a inflação PCE, que têm forte influência na trajetória dos juros americanos.