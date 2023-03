Mortalidade no trabalho cresce em 2022 e acidentes notificados ao SUS batem recorde

Em 2022, o Brasil teve 612,9 mil registros de acidentes de trabalho estimados e 2.538 óbitos confirmados para pessoas com carteira assinada. Com esses números, a mortalidade no mercado de trabalho formal brasileiro voltou a apresentar a maior taxa dos últimos dez anos: 7 notificações a cada 100 mil vínculos empregatícios, em média. Os acidentes de trabalho registrados no Sistema Único de Saúde (SUS) já atingem recorde histórico de 392 mil notificações, um aumento de 22% em relação ao ano anterior.

Os dados são do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, desenvolvido no âmbito da Iniciativa SmartLab de Trabalho Decente, coordenada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) e pelo escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) para o Brasil. De acordo com o relatório, entre 2012 e 2022, o País registrou 6,7 milhões acidentes de trabalho e 25,5 mil mortes no emprego com carteira assinada; 2,3 milhões de afastamentos pelo INSS em razão de doenças e acidentes de trabalho; e R$ 136 bilhões gastos com benefícios previdenciários acidentários, incluindo auxílios-doença, aposentadorias por invalidez, pensões por morte e auxílios-acidente relacionados ao trabalho.

No Rio Grande do Sul, especificamente, apenas em 2022, foram 50,5 mil acidentes de trabalho, o que representa 8,23% dos acidentes no País e um aumento de 16,21% comparativamente ao número de acidentes de trabalho ocorridos em 2021. Já no SUS, por meio do Sistema de Notificação de Agravos de Notificação, SINAN, em 2022 ocorreram 57.526 notificações de agravos à saúde do trabalhador, sendo 68% decorrentes de acidentes de trabalho graves. No Estado, a incidência de acidentes de trabalho é de 21,4 notificações a cada 100 mil vínculos empregatícios, atrás apenas de Santa Catarina (24,5 a cada 100 mil).

Atividades mais perigosas

Além disso, no Estado, ocorreram 139 óbitos decorrentes de acidentes de trabalho, o que representa uma redução de 13,12% em relação aos dados de 2021. Observa-se, ainda, que 424 pessoas ficaram definitivamente incapacitadas para o trabalho em decorrência de acidentes de trabalho, tendo sido aposentadas por invalidez.

As maiores incidências de notificações de acidentes de trabalho no Estado, comparativamente à população trabalhadora de cada Município, estão em: Marau, São Marcos, Sananduva, São Sebastião do Caí, Não-Me-Toque e São Gabriel. A maior ocorrência de acidentes de trabalho em números absolutos ocorreu nos municípios de Porto Alegre, Caxias do Sul, Passo Fundo, Canoas, Gravataí e São Leopoldo. Os dados demonstram, ainda, que as atividades econômicas com maior incidência de acidentes de trabalho no RS são: atendimento hospitalar, abate de aves e suínos e hipermercados e supermercados.

Os custos da acidentalidade

Segundo a procuradora do MPT e coordenadora regional da Coordenadoria de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho, Codemat, Priscila Dibi Schvarcz, não se trata apenas de números, mas de vidas de pessoas que foram atingidas, lesadas, incapacitadas ou ceifadas exclusivamente pelo fato de estarem trabalhando. São, ainda, círculos familiares e sociais atingidos e, além disso, fatos que oneram toda a sociedade.

Priscila ressalta ainda que apenas no Estado, no ano de 2021, foram gastos R$ 192,5 milhões em auxílios por incapacidade temporária decorrentes de acidentes de trabalho (antigo auxílio doença) e R$ 391,4 milhões em aposentadorias por invalidez acidentárias. Além disso, o Rio Grande do Sul ainda precisou investir R$ 147,1 milhões em pensões por morte por acidente de trabalho e R$ 249,4 milhões em auxílio acidente acidentário, pago quando o acidente de trabalho gera sequelas ao trabalhador".