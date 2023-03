Eduardo Leite toma posse como presidente do Codesul

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) assumiu a presidência do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul (Codesul), nesta quinta-feira (30), em cerimônia virtual. Com duração de um ano, o mandato foi referendado em reunião on-line com os governadores dos Estados de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), e do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB).

Em seu pronunciamento, o governador Eduardo Leite destacou a importância do órgão para o desenvolvimento regional e elencou algumas prioridades para o seu mandato, como meio ambiente, agricultura, infraestrutura e desenvolvimento regional.



O Codesul



O Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul foi criado em 1961, a partir de um convênio entre os Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. No ano de 1992, o Mato Grosso do Sul também aderiu ao conselho.



O Codesul foi planejado para colaborar com o crescimento da região e contrapor a concentração econômica no centro do país. Uma das principais realizações do conselho foi a criação do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), também em 1961. Atualmente, o banco é um importante braço de fomento de programas de desenvolvimento regional e suas ações são aprovadas pelo Codesul.