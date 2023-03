Bolsas da Europa sobem, com otimismo com setor bancário e CPI da Alemanha no radar

As principais bolsas da Europa subiram nesta quinta-feira (30), apoiadas pelo otimismo com o setor bancário. Por outro lado, dados mostraram desaceleração da inflação ao consumidor (CPI) da Alemanha, mas ainda acima da expectativa de analistas.



A CMC Markets analisa que foi outro dia positivo para os mercados europeus com o FTSE 100 subindo para seus níveis mais altos em 2 semanas, "embora permaneça bem longe de reverter suas perdas de março, ao contrário do DAX, que reverteu quase todo o seu declínio".



Em Londres, o FTSE 100, registrou alta de 0,74% a 7.620,43 pontos. HSBC subiu 0,24% e Barclays 1,97%, Já em Frankfurt, o índice DAX subiu 1,26%, a 15.522,40 pontos.



Segundo a Destatis, a taxa anual do CPI da Alemanha desacelerou para 7,4% em março, ante 8,7% em fevereiro. O resultado, porém, ficou acima da expectativa de analistas consultados, que previam taxa de 7,2% neste mês.



Do lado da política monetária, o dirigente do Banco Central Europeu (BCE) Frank Elderson afirmou que a instituição precisa reduzir a inflação da zona do euro, que está muito alta, e é isso que vem motivando o aperto de sua política monetária.



Contudo, o BC do bloco comum diminuiu sua previsão para a taxa média da inflação anual para 2023 da zona do euro, em boletim econômico lançado nesta quinta: a inflação média do bloco irá se enfraquecer para 5,3% em 2023, ante previsão de 6,3% divulgada em janeiro.



Novas reduções na taxa média são previstas para 2024, a 2,9% (ante 3,4% anteriormente), e 2025, a 2,1% (ante 2,3%). A previsão é que a inflação na zona do euro chegue à meta de 2,0% ao ano no terceiro trimestre de 2025. Sobre as previsões da política monetária, o boletim ressalta que a inflação está "muito alta" há "muito tempo" e que o elevado nível de incerteza reforça a importância de uma abordagem dependente de dados.



Tudo somado, o CAC 40, em Paris, avançou 1,06%, a 7.263,37 pontos, e o FTSE MIB, em Milão, fechou em alta de 1,05%, a 27.021,04 pontos. Já em Madri, o índice Ibex 35 teve alta de 1,56%, a 9.211,99 pontos. Na Bolsa de Lisboa, o PSI 20 subiu 2,10%, a 6.024,91 pontos.