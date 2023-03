Setur lança plataforma interativa sobre dados do Turismo no Rio Grande do Sul

Em evento paralelo do South Summit, a Secretaria de Turismo do Estado (Setur) lançou a plataforma Business Intelligence (BI) na manhã desta quinta-feira (30). Durante a atividade realizada no Instituto Caldeira, em Porto Alegre, o titular da pasta, Vilson Covatti, destacou números importantes averiguados pelo painel interativo de inteligência de negócios.

Entre os dados apurados, o economista da Setur, Antônio Pedro Lima, destaca o Valor Adicionado Bruto (VAB) das Atividades Características do Turismo (ACTs), que ficou em R$ 14,27 bilhões. Somado aos R$ 289,24 bilhões do VAB de serviços, significa um valor de R$ 420,15 bilhões no total. Com estes dados, afirma ser possível mapear todos os indicadores necessários ao setor, além de alguns outros parâmetros que podem influenciar na tomada de decisão e voltar olhar o olhar para o mercado.

O especialista explica que o VAB é a diferença entre o valor bruto da produção (VBP) e do valor do consumo intermediário (CI) das atividades produtivas, ou seja, é a soma dos valores adicionados por cada atividade econômica – equivalendo ao PIB menos os Impostos.

“Dentro deste levantamento, também se encontram informações como o total das empresas de turismo do Estado, o fluxo aéreo no Rio Grande do Sul nos últimos 22 anos, o perfil dos visitantes que vieram a eventos, e outros mais”, detalha Lima, ao lembrar que o sistema gaúcho foi inspirado em um projeto similar adotado por Portugal, o Travel BI.

Na avaliação da presidente da ABAV-RS, Lúcia Hoffmann Bentz, a plataforma é muito positiva para o segmento. "O Turismo movimenta uma cadeia produtiva com mais de 50 segmentos. Quanto mais dados tivermos, mais assertivos seremos nas decisões públicas e privadas que o fomentam e guiam. É essencial para o nosso crescimento saber quem são os turistas que nos visitam e os que saem daqui para viajar mundo”.

Experiência em Portugal

Na sequencia da apresentação, o diretor do NEST – Centro de Inovação do Turismo de Portugal, Roberto Antunes, falou sobre a experiência deste mecanismo de pesquisa no país europeu. De acordo com o executivo, a implementação deste método “claro e público” foi um impulso importante no período pós-pandemia. “Tivemos o melhor desempenho de turismo da Europa, com 15% do nosso PIB. Nosso segmento foi a razão pela qual Portugal saiu da crise”, revela.

Para além dos indicativos, Antunes acredita que o Turismo é “uma indústria do bem”. Segundo ele, “só existe Turismo quando existe paz, só quando há justiça e oportunidade para que todo o território possa fazer uso desta ferramenta que criamos. Ao se investir dinheiro, este bem precisa estar acessível para todos. Ele só faz sentido se os cidadãos conviverem com este movimento com satisfação, não pode ser incômodo e com diferença social. Tem gerar emprego, trazer crescimento econômico, sustentabilidade, igualdade de gênero”, assegura o dirigente.