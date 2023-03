Cenário do crédito indica movimento de desaceleração da economia, diz Acrefi

O Banco Central (BC) divulgou nesta quarta-feira (29) os dados relativos ao crédito do mês de fevereiro. No período, o estoque total de operações de crédito do sistema financeiro caiu 0,1% em relação a janeiro, ficando em R$ 5,319 trilhões. No caso do crédito para empresas, houve redução de 1,2% e nas pessoas físicas atingiu R$1,8 trilhão em fevereiro, o que indica estabilidade no mês e crescimento de 17% na comparação com fevereiro do ano passado.

O economista chefe da Associação Nacional de Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento (Acrefi), Nicola Tingas, diz que os resultados sinalizam um movimento de contração no crédito importante. “No caso do crédito para pessoa jurídica, a queda maior foi no desconto de duplicatas, que teve retração de 7,7%, seguida pela redução da antecipação da fatura de cartão de 5,9% e redução de capital de giro de 1,3%”, explica Tingas.

Para a pessoa física, cresceu a demanda em 4,6% do cartão de crédito no rotativo e em 1% no consignado de trabalhadores do setor público e 1% no consignado de pensionistas, enquanto o crédito a vista caiu 3,6%. “Ou seja, é muito claro que o endividamento das famílias de 48,8% em janeiro e o comprometimento de renda de 27,1% já bateu em níveis muito altos. Temos um movimento de contração de crédito importante”, ressalta.

O economista pontua algumas razões para a contração de crédito, como inflação elevada, o efeito do forte aperto monetário, o fim das antecipações de caixa, FGTS, 13º salário, bem como incentivos dados no período eleitoral e que chegaram ao fim. Além disso, também contribuem para a situação o endividamento elevado, que limita a capacidade de absorção de crédito, e a falta de visibilidade da política econômica que consubstancia um cenário futuro nebuloso.

“No pior cenário, há um risco de desaceleração adicional na economia se a situação econômica não melhorar qualitativamente e rapidamente. Isso fica claro, essa preocupação com o ritmo do crédito, na Ata do Copom em vários trechos”, diz. O economista salienta que a divulgação de uma âncora fiscal, com regras fiscais qualitativas e rapidamente será um dos pilares fundamentais para tentar reverter um quadro de desaceleração econômica que se vislumbra para o segundo trimestre.

Outro ponto importante, complementa, é monitorar a capacidade de resistência do fluxo de caixa das empresas provendo crédito suplementar em várias formas para evitar um ciclo de maiores. “A ação qualitativa da política econômica e das medidas de prevenção no segundo trimestre que está chegando será fundamental para nortear a diversão no cenário econômico”, conclui.