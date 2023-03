Ibovespa tem 3ª subida e volta aos 101 mil pontos

O Ibovespa emendou o terceiro dia de ganhos ontem, mesmo com o tom da ata do Copom, que contribuiu para apreciar o real frente ao dólar, em dia também de recuo para a moeda americana no exterior. Assim, a referência da B3 conseguiu recuperar a linha dos 101 mil pontos, não vista em fechamento desde o último dia 17, quando vinha dos 103,4 mil no encerramento anterior. Mais uma vez, o giro se manteve restrito, a cerca de R$ 21 bilhões nesta terça-feira.

No dia, o Ibovespa oscilou entre 99.488,19 e 101.559,17, saindo de abertura aos 99.672,17 pontos. Na semana, o índice sobe 2,38%, limitando as perdas do mês a 3,57% - no ano, ainda cede 7,79%. Ao fim, a referência da B3 mostrava alta de 1,52%, aos 101.185,09 pontos.

Entre as principais ações, poucas ficaram de fora da recuperação vista na sessão, como Bradesco (ON -0,52%, PN -0,15%) e Santander Brasil (Unit -0,19%). Petrobras ON (na máxima do dia no fechamento) e PN subiram, respectivamente, 1,73% e 1,77%, enquanto Vale ON teve alta de 1,06% na sessão.

Na ponta do Ibovespa, destaque para Hapvida - após anunciar acordo para venda de 10 imóveis por R$ 1,2 bilhão, e um potencial follow on -, cuja ação subiu 18,47% nesta terça-feira, à frente de Qualicorp ( 6,35%), Petz ( 5,98%) e Braskem ( 5,77%). No lado oposto, Rede D'Or (-4,85%), MRV (-2,83%), JBS (-2,02%) e Yduqs (-1,29%).

Apesar da recuperação parcial nas últimas três sessões, após ter despencado para a faixa dos 97 mil na última quinta-feira, mínima desde julho, ações de primeira linha ainda acumulam perdas substanciais em março, mês que termina na sexta-feira.

Mesmo com ganhos acima de 3% no acumulado nas duas primeiras sessões da semana, Petrobras ON e PN recuam 7,83% e 6,54% em março. Vale ON, por sua vez, sobe 0,89% na semana e recua 4,93% no mês. Entre os grandes bancos, as perdas de março chegam a 8,30% (Unit do Santander) e na siderurgia, a 13,50% (CSN ON, que hoje subiu 4,12%).

Evento mais aguardado do dia, a ata do Copom não aliviou a dura perspectiva para a política monetária que havia surpreendido o mercado, na semana passada, no comunicado sobre a manutenção, conforme esperado, da Selic em 13,75% ao ano - sem qualquer sinal de alívio à frente, mesmo com estreitamento de crédito, aqui, e dificuldades no sistema bancário, no exterior.

Na ata de hoje, "alguma flexibilização do discurso se deu apenas na discussão do cenário fiscal", aponta em nota Sergio Goldenstein, estrategista-chefe da Warren Rena, especialista em política monetária.

O dólar, por sua vez, emendou o terceiro pregão consecutivo de queda firme no mercado doméstico de câmbio nesta terça-feira e voltou a fechar abaixo da linha de R$ 5,20, em dia marcado por nova onda de enfraquecimento global da moeda americana. Operadores relataram fluxo de estrangeiros para ações brasileiras e ressaltaram a perspectiva de manutenção de taxas reais de juros atrativas por mais tempo após o tom duro da ata do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central. O gerente de câmbio da Treviso Corretora, Reginaldo Galhardo, nota que, a despeito das idas e vindas nas últimas semanas, o dólar segue rodando basicamente em uma banda entre R$ 5,00 e R$ 5,30, sem assumir uma tendência mais firme. "Depois da ata do Copom, todas as expectativas estão voltadas para o novo arcabouço fiscal. Há risco de piora forte se houver decepção com o projeto" afirma Galhardo.

Entre máxima a R$ 5,1950 e mínima a R$ 5,1490, ambas pela manhã, o dólar fechou cotado a R$ 5,1648, em queda de 0,80%. Com perda de 2,36% nos últimos três pregões, a moeda acumula desvalorização de 1,15% em março e de 2,18% ano. Termômetro do apetite por negócios, o contrato de dólar futuro para abril movimento mais de R$ 14 bilhões. Investidores já começam a se posicionar para a disputa da formação da última taxa Ptax de março, nesta sexta-feira.