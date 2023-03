Campanha Pomar Solidário arrecada alimentos para complementar refeições

Para contribuir com as refeições de milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade social e evitar o desperdício, o Mesa Brasil Sesc promove a campanha Pomar Solidário, que tem como objetivo estimular que pessoas que têm pomar ou horta doem o excedente da sua produção a quem mais precisa. Os alimentos arrecadados são distribuídos para entidades sociais cadastradas no programa em diversas regiões do Estado. A colheita dos produtos, ricos em vitaminas e sais minerais que auxiliam na imunidade e melhoram a saúde das pessoas, pode ser feita pelo produtor e, em algumas localidades, por equipes do Sesc. O agendamento pode ser realizado com a Unidade mais próxima. O Pomar Solidário teve início em 2014, na cidade de Cachoeira do Sul. No ano seguinte, chegou também às regiões dos vales do Rio Pardo e Taquari e se espalhou por todo o Estado em 2020. Apenas no ano passado, a campanha arrecadou mais de 34 toneladas de alimentos com as sedes do Mesa Brasil em Porto Alegre, Rio Grande, Santa Maria, Cachoeira do Sul, Ijuí, Lajeado e Erechim e beneficiou cerca 990 instituições. O Mesa Brasil Sesc, do o Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, é uma rede permanente de solidariedade que atua desde novembro de 2003 no Rio Grande do Sul com o objetivo de evitar o desperdício de alimentos e diminuir as carências nutricionais da população. Para alcançar essas metas, conta com o apoio de empresas, entidades sociais e voluntários.