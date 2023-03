Ipea revê para cima projeção da inflação em 2023

Agência Brasil

Mesmo com a tendência de queda das pressões inflacionárias demonstrada nos últimos meses, o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (Ipea) reviu para cima a expectativa de inflação para 2023. Segundo a nova projeção do instituto, divulgada nesta terça-feira (28), a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) chegaria a 5,6% em 2023, ante projeção de 4,9% feita em dezembro. LEIA TAMBÉM: Previsão do mercado financeiro para inflação cai para 5,93% A revisão do IPCA ocorreu por causa do "desempenho menos favorável dos preços administrados e dos serviços, especialmente os relativos à educação", segundo o Ipea.