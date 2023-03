Fazenda conversará com líderanças do Congresso antes de divulgar arcabouço, diz Galípolo

A equipe do Ministério da Fazenda vai conversar com os líderes partidários da Câmara e do Congresso antes de divulgar o novo arcabouço fiscal, depois que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, der o seu aval para a divulgação. A afirmação foi feita nesta segunda-feira (27), pelo secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, durante participação na "Arko Conference 2023", evento organizado pela Arho Advice.



Galípolo fez a afirmação em resposta à pergunta de um dos mediadores da conversa no painel sobre fiscal o inquirindo se a pasta pretendia conversar com os líderes partidários que, do seu lado, têm afirmado que só aprovarão o novo arcabouço fiscal desde que ele seja bom.



"Sim, faremos essa conversa com os líderes. A Fazenda tem tido o zelo de estabelecer o máximo possível este tipo de diálogo. Temos recebido muitos parlamentares. É curioso que temos ouvidos muitas vezes parlamentares dizerem que estou no meu sexto mandato, é a primeira vez que estou sendo convidado para ter esse tipo de diálogo aqui dentro do Ministério da Fazenda", disse o secretário.



De acordo com Galípolo, o ministério tem estabelecido este tipo de diálogo com os congressistas não só para diminuir os ruídos, mas porque essa é a forma correta para se fazer para o bom andamento do processo democrático.

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou que o novo arcabouço fiscal vai estabilizar a dívida pública brasileira, zerar o déficit fiscal e ser socialmente comprometido com o Brasil. Tebet disse que a "moldura" do arcabouço já está pronta e que agora a decisão é política, do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com a ministra, o novo arcabouço irá olhar tanto para o lado das receitas como para o lado das despesa