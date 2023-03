Empresa avalia iniciar conexão binacional em Rivera

O projeto de expansão da Azul também continua no Rio Grande do Sul, especialmente no que diz respeito à Fronteira Oeste. Em entrevista exclusiva ao Jornal do Comércio, o diretor de Operações Institucionais da Companhia, Fabio Campos, e o CEO da Azul, John Rodgerson afirmaram que estudam a possibilidade de iniciar operações no Aeroporto de Rivera, no Uruguai, cidade vizinha à gaúcha Santana do Livramento com a binacionalização.

A assinatura do acordo entre Brasil e Uruguai está prevista para o início de abril, segundo anúncio feito pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, ao lado do chanceler uruguaio, Francisco Bustillo, em 7 de março. Na oportunidade, os dois países também selaram o compromisso com a Hidrovia da Lagoa Mirim.

Conforme Campos, os voos de Rivera teriam destino a Porto Alegre. Rodgerson complementou: "O RS tem muitos destinos turísticos que as pessoas querem conhecer. Muitas vezes, vão para o outro lado só para o duty free, por que não fazer algo dentro do Brasil e ter essa binacionalização, para trazer mais comércio ao País?", indagou.