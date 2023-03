Programa gratuito de desenvolvimento de lideranças negras no setor público abre inscrições para nova turma

link Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, embora cerca de 54% da população brasileira seja negra, apenas 37,1% dos profissionais públicos federais negros ocupam posições de liderança. O Programa Ubuntu, cujo objetivo é ampliar e consolidar a participação de profissionais públicos negros e indígenas em posições de liderança no setor público. O projeto, que também busca desenvolver ações antirracistas em seus órgãos, está com vagas abertas até a próxima segunda-feira (3). As inscrições podem ser feitas através do

Esta é a segunda turma do Programa Ubuntu, desenvolvido pelo Vetor Brasil. Serão 100 vagas divididas em 2 turmas. O programa é exclusivo para profissionais negros e indígenas, que atuam na gestão pública, em todo o Brasil. Em 2022, o Programa Ubuntu recebeu 400 inscrições para as 50 vagas disponibilizadas. O projeto é gratuito e será realizado ao longo de 6 meses, de forma online.

Para realizar a inscrição no programa, é necessário atender a alguns pré requisitos: Possuir nacionalidade brasileira, ser uma pessoa negra ou indígena, maior de 18 anos, possuir ensino superior ou técnico completo, ter cumprido as obrigações militares fixadas em lei, ser um profissional no início da carreira e/ou durante as primeiras experiências em posições de liderança no setor público.