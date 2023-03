CGT Eletrosul registra lucro recorrente de R$ 750 milhões em 2022

O lucro recorrente da CGT Eletrosul em 2022, comparado ao acumulado do ano anterior, cresceu 19,1%, e atingiu R$ 750 milhões, demonstrando a expansão sustentável da empresa. Já o lucro líquido acumulado alcançou R$ 407 milhões, representando um aumento de 39,7% sobre o mesmo período de 2021. O resultado conquistado reflete o melhor desempenho da CGT Eletrosul nos segmentos de geração e transmissão de energia.

No ano passado, o resultado operacional medido pelo Ebitda CVM (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) da CGT Eletrosul reduziu 6,7% em relação ao mesmo período de 2021, alcançando R$ 919 milhões. A variação foi influenciada pela contabilização no ano de 2021 do resultado do reperfilamento financeiro da RBSE. Também foi destaque o resultado financeiro líquido registrado no período, reduzindo a despesa líquida em 2021 de R$ 303 milhões para R$ 59 milhões em 2022.



A CGT Eletrosul registrou dívida líquida de R$ 1,84 bilhão em 2022. O número representa redução de 19,4% em relação ao montante de R$ 2,28 bilhões observado no balanço anual de 2021. A relação Dívida Líquida/Ebitda Ajustado, calculada para o ano, ficou em 1,3 vez, demonstrando a grande capacidade da CGT Eletrosul em obter financiamentos para expansão. As disponibilidades imediatas atingiram R$ 1,4 bilhão.



A CGT Eletrosul investiu, em 2022, sob a ótica orçamentária, mais de R$ 608 milhões nos segmentos de Transmissão, Geração e Infraestrutura. O montante atingiu 96% do investimento planejado para o período.