Bndes aprova financiamento de R$ 99 milhões para a HT Micron ampliar produção

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Bndes) aprovou financiamento de R$ 99 milhões para a HT Micron, de São Leopoldo, investir na ampliação da capacidade produtiva e em inovação no seu processo de fabricação de semicondutores utilizados em smartphones e tablets. Os recursos correspondem a 94% do investimento total previsto no projeto, que é de R$ 105 milhões.

Com os recursos, a HT Micron poderá adquirir as máquinas e equipamentos necessários ao desenvolvimento da linha de chips uMCPs (Universal Flash Storage Multi Chips), que gradativamente irão substituir os chips eMCPs (embedded Multi Chip Package) hoje produzidos pela empresa. Além de atender às novas demandas trazidas pela entrada em operação do 5G na telefonia celular, os novos chips proporcionarão não apenas redução no espaço ocupado por esses componentes nos smartphones, como também aumento na velocidade de transferência de dados.

“O fortalecimento da indústria nacional de alta tecnologia é uma das prioridades do Bndes. Ao apoiar a atualização e a expansão da capacidade produtiva da HT Micron, contribuímos para elevar a competitividade do Brasil nas cadeias globais de semicondutores, com impacto positivo na balança comercial e na geração de empregos de alta qualificação”, explica o presidente do Bndes, Aloizio Mercadante.

“A HT tem um plano significativo de inovação e diversificação do portfólio de produtos, alinhado com as demandas do mercado. O Bndes é um parceiro estratégico que tem apoiado o plano de expansão da companhia”, afirma Chris Ryu, CEO da empresa.

Fundada em 2009, fruto da cooperação tecnológica entre Brasil e Coréia do Sul, a HT Micron é dedicada a prover soluções avançadas em semicondutores. Sua produção teve início em 2010, após a empresa firmar parceria com o município de São Leopoldo e a Unisinos. Em 2018, com o lançamento de uma nova linha de chips eMCP de altas densidades, voltada ao atendimento do mercado de dispositivos móveis, a companhia se consolidou como uma das principais fabricantes de semicondutores do Brasil. Hoje a HT Micron atua majoritariamente no mercado de smartphones, smart TVs, PCs e IoT (Internet of Things), produzindo e comercializando memórias e circuitos integrados para esses dispositivos.