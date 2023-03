Gerdau abre 10 vagas para o Programa Pertencer no Rio Grande do Sul

A Gerdau, empresa brasileira produtora de aço, está com inscrições abertas para o Programa Pertencer na unidade Riograndense, em Sapucaia do Sul (RS). São 10 vagas para as áreas industriais, incluindo Aciaria, Laminação e Manutenção.

O programa, realizado em parceria com o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) capacita as pessoas interessadas gratuitamente. Ao final do curso, há chance de contratação.

Podem participar residentes das cidades gaúchas de Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Esteio, Canoas e Porto Alegre. É necessário ter disponibilidade em tempo integral (matutino e vespertino) para participação no cronograma proposto pelo Programa -- entre aulas teóricas, práticas e atividades sob orientação, além de Ensino Médio completo.

“Na Gerdau, promovemos a criação de um ambiente que empodera e gera oportunidades para todas as pessoas. Buscamos empoderar nossos colaboradores e colaboradoras para contribuírem com a construção da Gerdau do futuro”, afirma Milena Ferreira Moreira, líder de Pessoas da unidade Riograndense.

O processo seletivo será dividido em etapas que contemplam triagem de currículos, avaliações de conhecimentos gerais e psicológicas e entrevista com lideranças da Gerdau.

A Gerdau também oferece benefícios como vale-transporte, plano de saúde, plano odontológico, refeitório no local, academia.