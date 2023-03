Rio Grande do Sul tem mais de 2 mil vagas em concursos públicos

Maria Amélia Vargas

Com a abertura das inscrições para concurso da Secretaria da Educação do Estado (Seduc), que selecionará mais de 1,5 mil profissionais, o RS conta com mais de 2 mil vagas em aberto nesta semana. As oportunidades são para todos os níveis de escolaridade, com salários que chegam a R$ 25 mil.