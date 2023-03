Bolsas da Ásia fecham sem direção única, de olho em transtornos no setor bancário

Agência Estado

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta segunda-feira (27) enquanto investidores seguem avaliando os efeitos de transtornos envolvendo bancos dos EUA e da Europa.O índice Hang Seng caiu 1,75% em Hong Kong, a 19;567,69 pontos, pressionado por ações de empresas de tecnologia chinesas que divulgaram balanços fracos, enquanto o japonês Nikkei avançou 0,33% em Tóquio, a 27.476,87 pontos, ajudado pelo bom desempenho de papéis dos setores ferroviário e imobiliário.Em outras partes da Ásia, o sul-coreano Kospi recuou 0,24% em Seul, a 2.409,22 pontos, e o Taiex registrou baixa de 0,53% em Taiwan, a 15.830,31 pontos.Na China continental, o Xangai Composto caiu 0,44%, a 3.251,40 pontos, mas o menos abrangente Shenzhen Composto garantiu modesta alta de 0,11%, a 2.119,18 pontos.Na sexta-feira (24), o Deutsche Bank assumiu o centro dos temores com o setor bancário global, à medida que a ação do maior banco da Alemanha sofreu um tombo em Frankfurt em meio ao salto de seu Credit Default Swap (CDS). Já nas últimas horas, foi revelado que o First Citizens Bank fechou a compra do Silicon Valley Bank (SVB), banco regional dos EUA que quebrou há mais de duas semanas, deflagrando preocupações sobre a indústria bancária.Na Oceania, a bolsa australiana ficou levemente no azul nesta segunda, com a ajuda de ações de produtores de ouro e lítio. O S&P/ASX 200 avançou 0,10% em Sydney, a 6.962,00 pontos.