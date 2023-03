Consumo nos lares brasileiros cresce 1,44% no bimestre

O consumo nos lares brasileiros manteve a trajetória de crescimento e encerrou o primeiro bimestre de 2023 em alta de 1,44%, de acordo com levantamento da Associação Brasileira de Supermercados (Abras). Neste período, o reajuste do salário-mínimo, a manutenção do valor de R$ 600,00 do programa de transferência de renda, bem como dos números de beneficiários, o pagamento do auxílio-gás (fevereiro) e a menor pressão inflacionária nos preços dos alimentos contribuíram para um consumo positivo, mas moderado. Por outro lado, na comparação entre os meses de fevereiro e janeiro houve recuo de 2%. "A queda no consumo se deve ao efeito calendário, ou seja, um menor número de dias em fevereiro quando comparado ao mês anterior”, analisa o vice-presidente da Abras, Marcio Milan.

Na comparação fevereiro de 2023 com o mesmo mês do ano passado, o consumo registrou alta de 0,95%. Todos os indicadores são deflacionados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o levantamento contempla todos os formatos e canais de venda operados pelos supermercados. Para 2023, a Abras projeta inicialmente um crescimento de 2,5% do consumo nos lares.

A AbrasMercado - cesta de 35 produtos de largo consumo composta de alimentos, bebidas, produtos de limpeza e itens de higiene e beleza - registrou queda de 0,39% em fevereiro. Com essa variação, o preço na média nacional passou de R$ 754,98 em janeiro para R$ 752,04 em fevereiro. No acumulado do ano, a cesta nacional tem recuo de 0,31%. As principais quedas nos preços vieram da cesta de hortifrutigranjeiros puxada por cebola, batata e tomate. No bimestre, os recuos são mais expressivos para cebola e tomate. Entre as altas estão os lácteos, que apresentaram limitação da oferta por conta do clima adverso. Os itens mais pressionados foram leite longa vida e queijos prato e mussarela, no acumulado do bimestre.

A Páscoa nos supermercados vai ter os ovos de chocolate com pesos, preços e marcas diversas para atender todos os consumidores, pelo menos é o que aponta o levantamento feito pela Associação Brasileira de Supermercados. Segundo os supermercadistas, em média 20% das encomendas foram distribuídas para ovos de 100 g a 521 gramas, além de ovos com brinquedos ou brindes. Já os coelhos, barras de 60 gramas até 101 gramas devem representar 25,1% do volume e os bombons, de 77gramas a 250 gramas, 26,7% do volume.

Outros itens que devem impulsionar o consumo em volume no período são colomba pascal de chocolate e colomba pascoal de frutas cristalizadas. Para o almoço, os destaques da categoria são peixes em geral, bacalhau, ovos de galinha, batata, azeitona e azeite (14,3%). Na cesta de bebidas, consumo deve ser puxado por cerveja, vinho importado, suco, refrigerante e vinho nacional. Quanto ao preço médio, os ovos de chocolate e as bebidas devem ficar, em média, 13% a 18% mais altos e os alimentos 17%.