Consumo nos Lares sobe 0,95% em fevereiro ante fevereiro de 2022, diz Abras

O Consumo nos Lares Brasileiros teve alta de 0,95% em fevereiro, frente ao mesmo período do ano passado. O indicador é medido pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras). Para 2023, a entidade projeta inicialmente um crescimento de 2,5% do Consumo nos Lares.



A AbrasMercado (cesta de 35 produtos de largo consumo composta de alimentos, bebidas, produtos de limpeza e itens de higiene e beleza) registrou queda de 0,39% em fevereiro. Com essa variação, o preço na média nacional passou de R$ 754,98 em janeiro para R$ 752,04 em fevereiro.



No acumulado do ano, a cesta nacional tem recuo de 0,31%.



As principais quedas nos preços vieram da cesta de hortifruti puxada por cebola (-11,82%), batata (-11,57%), tomate (-9,81). Do lado das altas estão os lácteos.



Os itens mais pressionados foram leite longa vida (+4,31%) e queijos prato e muçarela (+ 1,75%), no acumulado do bimestre.



A chegada da Quaresma também aumentou o consumo de ovos.



Segundo a Abras, nos últimos meses, o elevado custo de produção levou avicultores a intensificarem os descartes de galinhas poedeiras, o que resulta na queda de oferta e aumento de preço.



Somente no primeiro bimestre, os ovos registram alta de 2,55%. Em 12 meses, a alta é de 8,82%.