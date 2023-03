CMPC receberá US$ 215 milhões de indenização devido a dano em equipamento

Depois de alguns anos de espera, a CMPC será ressarcida em US$ 215 milhões por danos materiais e lucros cessantes devido a dificuldades operacionais enfrentadas em 2017. Naquela ocasião, problemas sofridos em uma das caldeiras da planta da empresa em Guaíba fizeram com que a produção da unidade de celulose fosse interrompida por cerca de 150 dias, até o conserto do equipamento. Na época, a companhia informou que a seguradora Mapfre Seguros Gerais havia negado cobertura para o incidente, motivo pelo qual a empresa ingressou com uma ação arbitral sobre a questão. Agora, em 2023, foi celebrado um acordo extrajudicial com a seguradora e resseguradora do sinistro pelo qual a CMPC será indenizada no valor total de US$ 215 milhões (algo em torno de R$ 1,1 bilhão).A fabricante de celulose, inicialmente, chegou a almejar uma quantia mais alta, de aproximadamente US$ 320 milhões. A estimativa é que quando houve o problema na caldeira deixaram de ser produzidas cerca de 400 mil toneladas de celulose.Atualmente, a CMPC está envolvida com a expansão e modernização da planta de celulose em Guaíba, iniciativa chamada de projeto BioCMPC e cujo investimento líquido é estimado em R$ 2,75 bilhões. Com a ampliação, a fábrica aumentará a sua capacidade de produção de celulose em mais 350 mil toneladas anuais aproximadamente (o que representa uma elevação de 18% em relação ao volume atual).