Produtos para o público PCD ganham cada vez mais espaço nas vitrines

Muito mais do que garantir os direitos das Pessoa com Deficiência (PCD), é preciso olhar para este grupo como indivíduos que têm necessidades, gostos e desejos distintos. Além de desenvolver legislações específicas, criar cotas de postos de trabalho e construir uma infraestrutura que garanta a inclusão, elas também querem seguir a moda e ter acesso às mesmas opções do que os demais.

Apesar de haver 17,3 milhões de cidadãos brasileiros com algum tipo de limitação, segundo o IBGE, este nicho aparece em apenas 1% dos anúncios comerciais (Estudo Diversidade na Comunicação de Marcas em Redes Sociais, Elife e agência SA365, em 2021). Ou seja, há número significativo de consumidores sendo negligenciado pela indústria.

Diante da demanda de PCDs por linhas que se adaptem às suas realidades, o diretor-presidente da Dakota, Marcelo Henrique Lehnen, solicitou a realização de uma pesquisa de mercado para entender as demandas e os desejos deste público. A partir disso, observou-se que 59% das mulheres com diferentes tipos de deficiência entrevistadas não se sentem representadas pelas propagandas. De acordo com a enquete, 42% tem dificuldade em achar peças “bonitas e estilosas” específicas para suas necessidades e 54,31% não acham produtos a preços acessíveis.

A análise destes dados levou à criação da linha Ser Linda é Poder, que inclui um modelo de tênis capaz de dar autonomia aos PCDs, a partir de seus recursos de acessibilidade. Com numeração do 26 ao 40, ele tem solado reto, palmilha removível e se adapta às órteses ortopédicas por meio de um zíper e de uma fita dupla aderente.

“Para isso, foi fundamental considerar a inclusão das pessoas com deficiência em todas as etapas do processo de design e desenvolvimento, desde a concepção até a produção e comercialização”, destaca Lehnen. Outro ponto em destaque é o fato de os testes de usabilidade terem sido realizados por profissionais com experiência técnica específica.

“A representatividade em vendas e faturamento desta linha de produtos é pequena perto da satisfação que tivemos em desenvolvê-la. O feedback que recebemos de consumidores é extremamente gratificante. E as premiações recebidas coroaram este trabalho”, comemora o dirigente.

Com a mesma proposta, a Klin Calçados Infantis criou produtos inclusivos voltados a crianças daltônicas para a coleção de inverno 2023. O tênis vem com cores e seus respectivos nomes letrados em inglês para que ela saiba qual é a cor e possa aprender a identificá-las mais facilmente. A linha Klin Sensorial é confeccionada com partes de tecidos diferentes que estimulam o conhecimento e os sentidos com texturas macias, ásperas, quentinhas e confortáveis. Junto, vem um livrinho informativo que explica a proposta lúdica para os papais e as mamães explicarem para os seus filhos.

Saindo do universo da moda e entrando nos produtos escolares, um exemplo são as linhas desenvolvidas pela Mercur. A fim de garantir uma educação mais inclusiva, a fabricante aposta em um kit para auxílio pedagógico, com dispositivos que ajudam na pega correta de materiais e outros capazes de garantir a inclusão dos PCDs nas tarefas, como borrachas longas, colas e tintas em formatos cilíndricos.

“A nossa linha de produtos inclusivos foi gestada a partir do projeto Diversidade na Rua, em 2011, quando realizamos oficinas com este público e passamos a entender melhor as suas necessidades. Hoje contamos com 20 produtos, que são os terceiros colocados em faturamento do nosso e-commerce. E a expectativa é de um crescimento de 20% ainda neste ano”, ressalta a especialista em Projetos da Mercur, Dayani Rodrigues Rabuske.