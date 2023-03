Dólar sobe ante real de olho em Copom e Fed

Agência Estado

O real tem o pior desempenho frente o dólar em relação a outros pares emergentes ligados a commodities no exterior na manhã desta quarta-feira (22). Os investidores compram a moeda norte-americana, enquanto digerem os nomes escolhidos pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para diretorias vagas no Banco Central. Os ajustes dos ativos locais levam em conta ainda o adiamento dos anúncios do novo arcabouço fiscal para o início de abril, além de compasso de espera pela decisão e o comunicado da reunião do Copom (18h30), segundo agentes do mercado.A confirmação dos indicados para diretorias vagas no BC ficou também para abril. Informações da jornalista do G1 e da GloboNews Ana Flor são de que a Política Monetária ficará com Rodolfo Fróes, que trabalhou no Fator e no BofA, e a de Fiscalização com Rodrigo Monteiro, servidor de carreira da instituição.Há consenso sobre manutenção da Selic em 13,75% ao ano e expectativas de mudança no tom do comunicado da autoridade monetária em contexto de desaceleração da inflação, apesar das expectativas piores dos economistas na Focus, pressões do governo para baixar a Selic de 13,75% ao ano, desaceleração da atividade econômica interna e provável elevação menos agressiva de juros nos Estados Unidos.Na avaliação do secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, o balanço de riscos para a inflação no País tem mudado devido a eventos recentes como as crises das lojas Americanas no Brasil e de alguns bancos estrangeiros, como o Silicon Valley Bank (SVB) dos Estados Unidos e o Credit Suisse. "Isso certamente vai ter impacto na atividade econômica global e nas pressões inflacionárias", afirmou há pouco em entrevista ao canal Globonews.Além disso, o ajuste de alta frente o real é limitado pela queda majoritária da moeda americana frente divisas principais e emergentes e ligadas a commodities em meio à espera da decisão de juros do Fed, a ser anunciada à tarde (15 horas, de Brasília), e da entrevista de Jerome Powell (15h30). No monitoramento do CME Group, por volta das 9h28, era de 90% a chance de alta de 25 pontos-base nos juros dos Fed Funds hoje.Às 9h50, o dólar à vista subia 0,25%, a R$ 5,2587. O dólar abril ganhava 0,22%, a R$ 5,2675.