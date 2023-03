Produtora de audiovisual gaúcha assume novo posicionamento e amplia serviços

A Little Door Content, produtora audiovisual de Porto Alegre (RS), está adotando um novo posicionamento e identidade visual e passa a se chamar Little Door Group. A Little Door surgiu em 2022 através de reposicionamento de mercado dos sócios que há mais de 8 anos empreendem e criam experiências em realização audiovisual. Em 2022, a produtora cresceu e superou 40% dos resultados do ano anterior.

A Little Door já assinou campanhas importantes veiculadas em várias regiões do Brasil, como Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro. Entre os clientes para os quais desenvolveu trabalhos estão marcas como Panvel, Mississipi, Dakota, Colcci, Gang, Unimed, CMPC, Taqi, Pompéia, Pegada, Bourbon Shopping, Kolosh, Boticário, Moinhos Shopping e Nestlé.

Entre os produtos e serviços oportunizados pelo Little Door Group está a mentoria criativa em todas as etapas de um trabalho, expertise no desenvolvimento de atividades publicitárias, criação de campanhas, gestão de projetos, produção cinematográfica, entre outras atividades correlacionadas e sob demanda.

“Esta mudança faz parte de um reposicionamento customizado às necessidades de um mercado que mudou. Percebemos nossa capacidade técnica para suprir com qualidade estas e decidimos levar o frescor de um novo grupo. Deixamos de ser aquele ‘ateliê de produção’ despersonalizando os sócios e ampliando a estrutura funcional, e criando novos gestores internos. Nosso foco neste momento é levar ao consumidor uma ampliação, deixando a Little Door Group preparada para atender tanto o B2B quanto o B2C”, destaca Binho Lemes, sócio da empresa juntamente com Lara Kupzinski.

Lemes atuou por 12 anos como gerente de produção, administrando e iniciando o processo de Production Service no Estado para grandes produtoras consolidadas no mercado nacional e internacional, além de marcas como Citroen, Ford, Caixa, C&A. A atuação nestes projetos estes que o uniram a Lara que há mais de 15 anos gerencia profissionais, fornecedores, locadoras e outras demandas como diretora de produção, além de representar as co-produções para longas e curtas-metragens e séries veiculadas em plataformas como Netflix.

Os sócios explicam que a partir de um planejamento interno de avaliação anual, foi possível perceber que a produtora estava se limitando a um formato antigo de execução e em região de atendimento. Dessa forma, foi necessária a ampliação funcional e a subdivisão e criação de novos produtos que serão anunciados aos poucos, “reforçando que não somos só uma produtora audiovisual, nós temos esta como um dos produtos. Somos um grupo que cria com pessoas, para pessoas que estão em uma organização ou não”.