Ministro do Trabalho debate terceirização com representantes do setor industrial

Em visita ao Rio Grande do Sul, o ministro do Trabalho e Emprego Ministro Luiz Marinho participou de café da manhã com a diretoria da Federação das Indústrias do Estado (Fiergs), nesta terça-feira (21). A contratação de temporários, especialmente na lavoura, esteve entre as principais pautas, que também versaram sobre a questão da qualificação profissional e a reforma trabalhista.

Para o titular da pasta, a retomada do diálogo é essencial para que se possa atravessar “este momento delicado da economia nacional”. De acordo com ele, “as conversas estavam interrompidas, com o governo anterior distante do mundo empresarial e sindical”. Em relação às contratações por períodos específicos, como o caso dos safristas, o ministro demonstrou preocupação com os recentes casos de trabalho análogo à escravidão.

“Nós estamos criando condições para melhorar as relações entre empregadores e trabalhadores. Há, no momento, uma dificuldade em formalizar estes vínculos por conta do medo da perda do Bolsa Família. A insegurança destas pessoas era ficar sem o benefício, ou parte dele, e depois não conseguir recuperá-lo. Então, criamos condições para que este direito seja reduzido ou suspenso apenas durante o período do contrato”, detalha Marinho.

Nesse sentido, o diretor executivo do Sindicato da Indústria do Vinho, Gilberto Pedrucci, afirma que o setor busca aprimorar a questão das contratações, ampliando o modelo para todas as culturas que têm colheitas em períodos específicos. “A necessidade de mão de obra é inerente às nossas atividades, precisamos dar condições para que estas pessoas trabalhem de forma correta no campo. Dentro das vinícolas não tivemos nenhum problema com nossos quadros funcionais”, ressalta.

A posição do Fiergs, apresentada pelo coordenador do Conselho de Relações do Trabalho da entidade (Contrab), Guilherme Scozziero, é de que haja um estreitamento da conexão entre os sindicatos e o empresários para se chegar a um denominador comum para ambos os lados, pois “é muito difícil que uma mesma legislação contemple as necessidades de todas as categorias".

“A negociação coletiva faz parte do DNA da Fiergs, e acreditamos na geração de empregos como uma das principais formas de desenvolvimento do Estado. Para isso, temos que estar sintonizados com os atores que estão fazendo isso no momento. O problema em si não é a terceirização, mas a forma como é feita”, reforça o gestor.