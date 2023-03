Credit Suisse estabelece precedente para US$ 250 bi

Agência Estado

A aquisição do Credit Suisse pelo UBS, levantou uma perspectiva desconfortável para os investidores em uma classe de títulos popular entre os bancos europeus. Os reguladores disseram que o valor dos títulos adicionais de nível 1 do banco ou AT1s, no valor de cerca de US$ 17 bilhões, seria reduzido a zero. O tipo de títulos também é conhecido como conversíveis contingentes, ou Cocos, e o mercado para eles vale cerca de US$ 250 bilhões. Mas os acionistas do Credit Suisse conseguiram algo ações do UBS. Foi um preço baixíssimo, menos da metade do valor de mercado do Credit Suisse na sexta-feira. Os acionistas estão sendo compensados, enquanto os detentores de títulos AT1 não estão recebendo nada.