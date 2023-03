SindiTabaco terá estande próprio na feira pela primeira vez

Apesar de ter participado ativamente de outras edições da Expoagro Afubra, o Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco (SindiTabaco) estará presente na feira com espaço próprio pela primeira neste ano.

A expectativa da entidade é de receber no local autoridades e lideranças do cenário do agronegócio, produtores e representantes das empresas associadas, bem como visitantes urbanos no estande que estará localizado na Rua E do parque.

"Serão quatro dias em que estaremos na feira para mostrar as ações do sindicato, em especial dentro da agenda ESG. Convidamos a todos para visitar nosso estande e prestigiar a Expoagro Afubra", destaca o presidente do SindiTabaco, Iro Schünke.