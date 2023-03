﻿Sine municipal oferece 1.825 vagas de emprego em Porto Alegre nesta semana

Para quem está em busca de colocação no mercado de trabalho, o Sine Municipal oferece 1.825 vagas a partir desta segunda-feira (20) em Porto Alegre. Em destaque, há 163 oportunidades para representante comercial autônomo.Na área de serviços, são 132 vagas para vendedor interno, 130 para vigilante e 76 para auxiliar de limpeza. No setor de construção civil, o maior número de vagas é para pedreiro, com 120. Nesta semana também será realizado o Feirão de Empregos com Sine, com empresas no local para conhecer os candidatos. Confira abaixo a relação completa.Interessados em participar do processo seletivo devem retirar a carta de encaminhamento na unidade da avenida Sepúlveda, s/nº, esquina com avenida Mauá, no Centro Histórico, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.Também é possível solicitar a carta pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play. A retirada das cartas deve ser feita de forma responsável, com a certeza do comparecimento à entrevista de emprego, para não haver prejuízo aos demais interessados. Informações podem ser obtidas também pelo e-mail [email protected] próxima quinta (23) e sexta-feira (24), o Sine promove o primeiro Feirão de Empregos do ano. Será na sede da av. Sepúlveda, s/n, no Centro Histórico, das 9h às 18h. Na quinta-feira, 23, o Dia D, uma parceria com a Diretoria de Acessibilidade e Inclusão Social do Desenvolvimento Social intermediará vagas exclusivas para pessoas com deficiência. A ação faz parte das comemorações dos 251 anos de Porto Alegre.