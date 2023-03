Receita Estadual realiza operação para recuperar cerca de R$ 6 mi aos cofres públicos

Com o objetivo de reprimir fraude fiscal no pagamento de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), a Receita Estadual do Rio Grande do Sul iniciou, na manhã desta quinta-feira (16), a Operação Helicóide. O alvo são empresas localizadas em Porto Alegre que atuam na fabricação de molas automotivas. O valor devido aos cofres públicos é estimado em R$ 6 milhões.

A ação é coordenada pelo Grupo Especializado Setorial de Veículos, Pneumáticos e Autopeças (GES Veículos), localizado na Delegacia da Receita Estadual em Caxias do Sul (3ª DRE). A atuação do fisco gaúcho conta com a participação de auditores-fiscais e técnicos tributários, além do apoio da Brigada Militar.

São apurados indícios de subavaliação da base de cálculo para fins de recolhimento do ICMS Substituição Tributária (ICMS-ST). A prática irregular implica evasão de recursos aos cofres públicos e causa danos irreparáveis aos concorrentes que cumprem corretamente suas obrigações fiscais. A Receita Estadual tem programadas, para os próximos meses, outras operações em diversos setores econômicos.