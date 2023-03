Prefeitura da Capital oferece nova oportunidade de parcelamento do IPTU

Estão disponíveis a partir desta quarta-feira (15) as guias de parcelamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) da Capital em até dez vezes, para quem perdeu o prazo para pagamento em dia. O vencimento da primeira prestação acontece no dia 31 de março. Os documentos estão disponíveis no site do IPTU (em IPTU em dívida - pagamento parcelado). As informações são da Prefeitura Municipal de Porto Alegre .

“Estamos oferecendo mais uma oportunidade para o cidadão regularizar seus débitos e ficar em dia com a cidade”, destaca o secretário municipal da Fazenda, Rodrigo Fantinel.

Os contribuintes que não quitaram o imposto ou não aderiram ao parcelamento até o dia 8 de março, foram inscritos em dívida ativa. Ao realizar o pagamento da primeira parcela, eles regularizam a situação perante o fisco municipal.

Segundo a prefeitura, mais de 575 mil contribuintes quitaram ou pagaram a primeira parcela no prazo. No total, já foram arrecadados R$ 647,4 milhões com o IPTU.