Porto Alegre vende três imóveis por R$ 7,2 milhões em leilão inédito

A prefeitura de Porto Alegre somou R$ 7,2 milhões com a negociação de três dos 12 imóveis ofertados no primeiro leilão eletrônico para venda de ativos ocorrido nesta terça-feira (14). O leilão é resultado do programa de gestão do patrimônio imobiliário do município, implantado como uma nova política para destino mais adequado de imóveis públicos e que atenda às necessidades da população.