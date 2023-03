Bolsas da Ásia fecham em forte baixa, com temor por quebra de bancos nos EUA

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam em forte baixa nesta terça-feira (14) com agressiva venda de ações de bancos em Tóquio e em outros mercados, enquanto investidores monitoram as consequências da recente quebra de dois bancos regionais dos Estados Unidos, o Silicon Valley Bank (SVB) e o Signature Bank. A exposição direta a riscos das falências dos EUA na Ásia parece reduzida, pelo menos até o momento. De qualquer forma, temores de contágio persistiram, derrubando os índices acionários da região.

O japonês Nikkei caiu 2,19% em Tóquio hoje, a 27.222,04 pontos, em sua maior queda diária desde 20 de dezembro.

No setor financeiro, os papéis do Mitsubishi UFJ Financial Group e do Dai-ichi Life Holdings sofreram tombos de 8,6% e 7,3%, respectivamente, à medida que diminuíram as chances de o Banco do Japão (BoJ) se afastar de sua política monetária ultra-acomodatícia em meio aos transtornos bancários nos EUA.

Papéis de bancos também caíram em Seul e na Austrália, onde fica a principal bolsa da Oceania.

O sul-coreano Kospi teve queda de 2,56%, a 2.348,97 pontos, e o S&P/ASX 200 recuou 1,41% em Sydney, a 7.008,90 pontos, arrastando o mercado australiano para terreno negativo em 2023.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng registrou perda de 2,27% em Hong Kong, a 19.247,96 pontos, e o Taiex caiu 1,29% em Taiwan, a 15.360,42 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto teve baixa de 0,72%, a 3.245,31 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,98%, a 2.075,93 pontos.