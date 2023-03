Palfinger registra receita recorde de R$ 750 milhões

Roberto Hunoff, de Caxias do Sul

Pelo segundo ano consecutivo, a PALFINGER registrou expressivo crescimento no mercado de movimentação de cargas e pessoas na América Latina. Trata-se da maior receita líquida de sua história, atingindo R$ 750 milhões, alta de 62% sobre o exercício de 2021, período já considerado excelente pelos gestores da multinacional com fábricas em Caxias do Sul, RS, e em Rio Tercero, na Argentina. A marca é líder mundial na fabricação de guindastes articulados.

Para Ismael Daneluz, vice-presidente de vendas e serviços LATAM e NAM, os resultados têm relação direta com as diversas estratégias adotadas em 2022. Foram investidos recursos na qualificação dos colaboradores de forma contínua e em estratégias de proximidade junto aos clientes e fornecedores. Em 2022, a empresa reuniu mais de 300 pessoas de 15 países, realizando três grandes eventos: Sales & Service Conference LATAM 2022, Customer Day e Supplier Day, no Rio de Janeiro.

Daneluz, recentemente nomeado pelo grupo para assumir adicionalmente a vice-presidência de vendas e serviços para América do Norte (NAM), vislumbra oportunidades e sinergias entre as duas regiões. "O trabalho na América Latina sempre foi desafiador. Seja por aspectos políticos ou econômicos, sempre superamos barreiras e conseguimos garantir o crescimento da empresa. Certamente, vamos utilizar parte dessa experiência para desenvolver planos estratégicos de vendas e promover o crescimento dos negócios e a satisfação do cliente também da América do Norte", projetou.

Silvio Gateli, diretor comercial e de linhas de produto, vislumbra sinais otimistas no mercado para 2023 e prepara um planejamento estratégico de longo prazo. "Já estamos olhando para 2030, porque temos dois pilares estratégicos que nos norteiam: Go for Solutions e Go Digital. O primeiro e mais importante é oferecer a solução completa ao cliente, isso vai além de oferecer apenas um implemento rodoviário. O segundo pilar é a digitalização de processos em todas as áreas a fim de otimizar o tempo e criar espaço para atividades mais importantes. Também buscamos o lançamento contínuo de produtos que ofereçam soluções cada vez mais inteligentes, além dos tradicionais guindastes articulados", enfatiza.

De acordo com Edison Peters, vice-presidente de operações LATAM, 2023 será um ano de consolidação do que foi alcançado até 2022, estabilização dos novos processos e preparação para o crescimento projetado para os próximos exercícios. "Buscamos também alternativas de crescimento fora da região, de forma a atenuar o impacto dos ciclos econômicos característicos da América Latina", comenta.

No entendimento de Daneluz, existem importantes projetos de infraestrutura planejados na região, além de projetar aumento da participação do Brasil e da Argentina no agronegócio global e de expansão do segmento energético. "Buscamos crescimento sustentável nos segmentos em que atuamos. Portanto, seguiremos avaliando novas oportunidades de crescimento e expansão", reforça.

O trabalho desenvolvido ao longo do último ano teve influência nos resultados da área de serviços. Thiago Fernandes, gerente de serviços LATAM, estima em 30% o aumento, em Caxias do Sul, no faturamento de peças de reposição e serviços. Na planta da Hidro-Grubert, na Argentina, o crescimento foi ainda mais expressivo, de 88%. "O foco na venda de retrofits e acessórios foi uma das ações executadas em 2022 que contribuíram para o crescimento da empresa. Na contramão do que ocorreu no mercado, conseguimos manter a disponibilidade dos produtos em nível elevado", explicou.

Em 2020, a PALFINGER aprovou o maior pacote de investimentos da história para a América Latina, com aplicação em melhorias para execução entre 2021 e 2024. De acordo com Peters, o aporte foi fundamental para que a empresa conseguisse aumentar a produtividade, melhorar processos e ter uma capacidade de resposta mais eficiente. "Os investimentos também nos ajudaram a seguir na busca constante do aprimoramento da qualidade dos produtos. A maior parte das benfeitorias já se encontra em operação ou em processo final de instalação", comenta.

A busca por maior capilaridade e a diversificação dos nichos de mercado e das regiões de atuação da empresa contribuíram para a superação das metas. "O esforço conjunto com a rede de fornecedores e prestadores de serviço foi fundamental, além de um trabalho muito forte de previsão de demanda, planejamento e controle dos estoques", acrescenta Peters.

No ano passado a empresa lançou uma plataforma de treinamentos online para operadores, totalmente gratuita. "É algo inovador no mercado brasileiro. Tivemos mais de 3.500 inscrições e estamos programando o lançamento para o público latino-americano", complementa Tatiane Luccas Chilo, gerente de recursos humanos LATAM. O crescimento dos negócios também se refletiu no aumento no quadro de colaboradores, levando a PALFINGER a empregar, atualmente, 868 pessoas no Brasil e na Argentina.