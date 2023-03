Após colapso do SVB, Ibovespa cai 0,48%

O Ibovespa manteve sinal moderadamente negativo ao longo da maior parte da tarde de ontem, após ter caído na casa de 1% mais cedo, sem conseguir acompanhar, na etapa vespertina, o desempenho de Nova York, em dia de forte queda nos rendimentos dos Treasuries, especialmente no vencimento de 2 anos, mais sensível à perspectiva de curto prazo para os juros de referência dos Estados Unidos, os Fed funds.

As ponderações quanto aos efeitos do colapso do Silicon Valley Bank (SVB), importante financiador de empreendimentos do setor tecnológico, foram contrapostas à imediata reação das autoridades americanas e do sistema de salvaguardas para evitar contágio financeiro, o que contribuiu para acalmar um pouco as bolsas americanas nesta abertura de semana.

Na B3, o índice de referência encerrou a sessão em baixa de 0,48%, a 103.121,36 pontos, entre mínima de 102.254,72, menor nível intradia desde 16 de dezembro, e máxima de 103.906,78, saindo de abertura aos 103.607,98. O giro financeiro foi de R$ 26,8 bilhões na sessão. No mês, o Ibovespa cai 1,73% e, no ano, cede 6,03%. Hoje, renovou o menor nível de fechamento de 2023 - também a menor leitura desde 16 de dezembro. Foi a terceira queda consecutiva para o índice da B3.

"Para garantir que não haja uma quebra em cadeia de diversas empresas que mantinham seus depósitos no Silicon Valley Bank, o Fed por intermédio do equivalente ao nosso FGC (Fundo Garantidor de Crédito) assegurou a possibilidade de saque pelos clientes do banco", observa em nota Ricardo Veles, CIO da Futurum Capital.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, avaliou ontem que o impacto da falência do SVB nos Estados Unidos, embora tenha mexido com os mercados financeiros de todo o mundo, teve, até agora, reflexos menores do que o previsto.