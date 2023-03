Prefeitura de Porto Alegre faz leilão inédito para vender imóveis

O primeiro leilão público em formato eletrônico de imóveis da prefeitura de Porto Alegre será nesta terça-feira (14), às 10h, pelo Portal de Compras Públicas. Doze imóveis serão ofertados pela modalidade licitatória que segue a Nova Lei de Licitações e Contratos, a Lei 14.133, de 2021, informa a Secretaria de Administração e Patrimônio.

O detalhamento do leilão está em edital de 15 de fevereiro disponível no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa). Na lista de 12 ativos, estão terrenos e apartamentos em diversos bairros da cidade. Segundo a prefeitura, as avaliações iniciais totalizam R$ 12,4 milhões.

Os ativos à venda não são usados pela gestão e sem são considerados de utilidade para a operação municipal. A meta é arrecadar recursos para usar nas despesas. O foco, diz nota da administração, é repassar verbas à área social.

O secretário de Administração e Patrimônio, André Barbosa, destacou, por nota, que "a mudança na legislação traz inovação e segurança jurídica".

A diferença está na forma de fazer oferta pelos ativos. "Na modalidade de concorrência, recebíamos as propostas em envelopes com valores fixos. O leilão proporciona uma disputa que se reverte em arrecadações maiores para o Fundo do Patrimônio. É um salto de modernização direcionado ao patrimônio que é de todos”, comparou Barbosa, pela nota.

A prefeitura também lançou um portal específico para a venda de imóveis, com os ativos ofertados nos editais abertos e outros que podem ter venda direta, caso haja interesse de compra. A iniciativa reforça o Plano de Gestão do Patrimônio Imobiliário.