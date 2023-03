Com salários de até R$ 25 mil, Rio Grande do Sul tem quase 500 vagas abertas em concursos

A semana começa com, pelo menos, 483 postos em concursos abertos no Estado. São vagas para todos os níveis de escolaridade e salários que chegam a 25 mil. Além das prefeituras do Interior e da Região Metropolitana, há seleções para a Companhia de Processamento de Dados do Rio Grande do Sul (Procergs) e para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha (IFFar).

Um dos destaques é o edital do Grupo Hospitalar Conceição, que tem como objetivo formar cadastro reserva com candidatos com Ensino Médio/Técnico e Superior. As remunerações variam de R$ 3.193,20 a R$ 25.608,00. Os interessados podem se inscrever exclusivamente pela internet, no período de 3 de março de 2023 a 3 de abril de 2023, no site da organizadora. A inscrição só será validada mediante pagamento de taxa no valor de R$ 75,00 a R$ 135,00.