Governo libera linha adicional para agricultores afetados por estiagem no Sul

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), Paulo Teixeira, editaram decreto com medidas para combater os efeitos da estiagem na produção agrícola na Região Sul do País. O ato autoriza a concessão de operação adicional de crédito a beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária e também cria grupo interministerial para propor ações que mitiguem o impacto socioeconômico sobre o setor agropecuário nas áreas afetadas, em especial sobre a agricultura familiar.

O decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) de ontem, depois de parlamentares do núcleo agrário do PT pressionarem o ministro Paulo Teixeira, também do partido, por um novo pacote de ajuda aos produtores gaúchos afetados pela estiagem, conforme o Broadcast Agro apurou. Deputados ouvidos pela reportagem alegam que somente a concessão de crédito não é suficiente para o socorro aos agricultores, sobretudo aos pequenos e familiares. O Tesouro Nacional disponibilizou R$ 300 milhões em crédito aos produtores prejudicados pelo estresse hídrico, mas esses parlamentares cobram do governo também medidas de renegociação e amortização parcial da dívida de produtores.

o Estado tem hoje 374 municípios em situação de emergência por causa da estiagem De acordo com os dados mais recentes da Defesa Civil do Rio Grande do Sul,, que ocorre desde dezembro. Do total, 313 tiveram a situação de emergência homologada pelo governo do Estado e 287 foram reconhecidas pela União.

O decreto publicado ontem autoriza o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) a conceder, em caráter excepcional, aos beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária com empreendimentos prejudicados por estiagem ou seca nos municípios do Estado do Rio Grande do Sul, no ano agrícola 2022/2023, uma operação adicional de crédito de instalação, que, segundo a legislação, servirá para o apoio inicial a projetos de assentamento e aquisição de itens de primeira necessidade, de bens duráveis de uso doméstico e de equipamentos produtivos, no valor de até R$ 5,2 mil por família assentada. A concessão da operação adicional de crédito deverá ser realizada até 30 de novembro de 2023.

O grupo criado por Lula e Teixeira para cuidar do assunto atuará no âmbito do MDA e terá, entre outras atribuições, a competência de avaliar o histórico de estiagens e secas e seus efeitos socioeconômicos sobre o setor agropecuário nas áreas afetadas na Região Sul, em especial sobre a agricultura familiar, incluídos os programas e as ações da administração pública federal destinados a prevenir e a mitigar esses efeitos no período de janeiro de 2013 a janeiro de 2023. "As propostas do Grupo de Trabalho Interministerial destinam-se, em especial, à agricultura familiar e visam a minimizar a necessidade de atuação emergencial do Governo federal", cita o ato.

Farão parte do grupo representantes do MDA, que o coordenará, Casa Civil da Presidência da República e os ministérios da Agricultura e Pecuária, Fazenda, Integração e Desenvolvimento Regional, Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Meio Ambiente e Mudança do Clima e Planejamento e Orçamento. Os Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná serão convidados a indicar representantes para integrar o grupo, que terá 120 dias para apresentar o relatório final, prazo que poderá ser prorrogado por decisão do MDA.